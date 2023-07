Parità di genere, aziende lombarde leader della certificazione di Serena Uccello

Bando regionale da dieci milioni di euro: presentate 296 richieste di contributo









Se a livello nazionale sono 2000 i siti aziendali già certificati di cui 367 in Lombardia (un’azienda infatti con diversi stabilimenti può chiedere l’attestazione non solo per la sede centrale ma anche per singole filiali o siti produttivi), le 296 domande presentate (282 le aziende, 14 infatti hanno presentato domanda due volte), da febbraio a oggi, per accedere a un bando attivato per sostenere le imprese lombarde interessate alla procedura di certificazione per la parità di genere indicano l’interesse...