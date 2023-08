Parità salariale da valutare su valori aggregati di Giampiero Falasca









La Ue (direttiva 2023/970) punta sulla trasparenza per combattere la disparità salariale tra donne e uomini. Il concetto di trasparenza non viene, però, declinato a livello individuale: non dobbiamo aspettarci che, dopo il recepimento della direttiva dagli Stati membri (previsto per il 7 giugno 2026), venga introdotto il diritto di conoscere lo stipendio di un singolo collega.

Il concetto su cui si punta è più sofisticato: l’obiettivo è rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione...