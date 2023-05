Parte l’equo compenso ma restano possibili gli incarichi gratuiti di Giuseppe Latour e Federica Micardi









Da oggi entra in vigore la legge sull’equo compenso (n. 49/2023) per i liberi professionisti. Questa norma tutela i professionisti sotto due aspetti: la parcella e le clausole contrattuali vessatorie. I contraenti forti, e cioè banche, assicurazioni, pubblica amministrazione – con alcune eccezioni – e grandi imprese, devono riconoscere ai professionisti compensi adeguati alla prestazione richiesta e in linea con i parametri ministeriali. Inoltre, le clausole contrattuali vessatorie sono annullabili...