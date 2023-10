Partite Iva, imposte in calo ma restano i divari di Andrea Dili

Gli effetti della riforma. Per i lavoratori autonomi in regime ordinario ci sarà nel 2024solo la rimodulazione delle aliquote









La revisione dell’Irpef non risolve nemmeno per il 2024 il problema dell’iniquità orizzontale del modello di imposizione sui redditi prodotti dalle persone fisiche. È quanto emerge dalla comparazione tra il carico fiscale che grava sui lavoratori dipendenti e quello sopportato dai lavoratori autonomi, ottenuta simulando gli effetti degli interventi disposti dal Governo sul calcolo dell’Irpef. Anche nel 2024, quindi, rimarranno differenze considerevoli nell’ammontare delle imposte pagate, a parità di reddito prodotto, da dipendenti e autonomi. A questo vanno aggiunti gli ulteriori effetti distorsivi generati dalla presenza di una pluralità di regimi sostitutivi con aliquote agevolate, tra i quali il forfettario.

In particolare, il primo passo dell’attuazione della delega fiscale prevede, oltre la conferma del regime forfettario per le partite Iva con ricavi o compensi fino a 85mila euro, tre novità:

l’unificazione del primo e del secondo scaglione Irpef, con l’applicazione di un’aliquota del 23%;

l’equiparazione tra la no tax area dei redditi di lavoro dipendente e quella dei redditi di pensione;

il taglio (circoscritto) delle detrazioni per i contribuenti con redditi superiori a 50mila euro.

Si tratta di misure che determineranno una riduzione delle imposte fino a 75 euro annui per i dipendenti con redditi fino a 15mila euro e fino a 260 euro annui per tutti i contribuenti con redditi superiori a 15mila euro, ma che, come accennato, non determinano effetti – se non marginali – sull’equità orizzontale del sistema.

Peraltro, occorre considerare che il problema sembra essere ben presente al legislatore della delega per la riforma fiscale che, all’articolo 5 del testo di legge, ha individuato il graduale perseguimento dell’equità orizzontale tra gli obiettivi da realizzare in attesa della transizione verso il sistema ad aliquota unica (flat tax “universale”), che costituisce il traguardo di legislatura della riforma del modello di imposizione sui redditi delle persone fisiche.

Per riequilibrare il sistema sul piano dell’equità orizzontale, quindi, occorrerà ancora attendere. La problematica, tuttavia, non è di poco conto, considerando che anche circoscrivendo l’analisi ai soli redditi di lavoro i divari risultano notevoli, sia all’interno dell’Irpef, tra dipendenti e autonomi, che tra contribuenti Irpef e forfettari.

In via generale, infatti, se i forfettari beneficiano di una aliquota proporzionale del 15% su tutto il reddito prodotto, l’aliquota media dei lavoratori dipendenti risulta inferiore fino a 26mila euro di reddito, mentre quella degli autonomi non forfettari supera il 15% già oltre 13mila euro di reddito. In altre parole sui redditi bassi i lavoratori dipendenti beneficiano, per effetto delle detrazioni, di un trattamento più conveniente rispetto a quello riservato ai lavoratori autonomi e ai forfettari. Al crescere del reddito si assiste a due fenomeni: all’interno dell’Irpef si riduce il gap tra dipendenti e autonomi, fino ad annullarsi a 50mila euro, mentre aumenta sensibilmente il vantaggio dei contribuenti forfettari. Il tetto di 85mila euro di ricavi/compensi previsto per l’accesso al forfettario fa sì che i benefici cessino una volta oltrepassata tale soglia, che per i professionisti corrisponde a un reddito di 66.300 euro, considerando il coefficiente di redditività del 78 per cento.

Le differenze sono rilevanti: a 20mila euro di reddito, ad esempio, un autonomo verserà circa il doppio delle imposte di un dipendente (3.828 euro contro 1.958); mentre a 40mila euro il divario sarà minimo (10.413 contro 9.772). Ai medesimi livelli reddituali un forfettario imputerà rispettivamente 3.000 e 6.000 euro di imposte, mentre a 60mila euro di reddito pagherà meno della metà delle imposte di dipendenti e autonomi in Irpef (9.000 contro 18.440).

In un contesto così frammentato, e iniquo, occorre rilevare come l’accesso al forfettario rimanga di fatto precluso ai lavoratori autonomi con elevata incidenza dei costi di investimento e struttura. Tema strettamente connesso a quello della crescita dimensionale delle attività autonome, disincentivata dal forfettario ma ben presente al legislatore della riforma fiscale, laddove viene finalmente valorizzato il tema delle aggregazioni delle attività professionali, prevedendo la neutralità fiscale di tali processi.

TABELLA DI CONFRONTO DIPENDENTI-AUTONOMI