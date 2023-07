Pensioni, con Quota 103 permanente spesa su di 6 miliardi fino al 2040 di Marco Rogari









«Un significativo aumento del rapporto spesa pensionistica-Pil» nei prossimi venti anni. Che, in media, salirebbe di «0,3 punti percentuali»: circa 6 miliardi di qui al 2040. A produrlo sarebbe, secondo le ultime stime della Ragioneria generale dello Stato, un’eventuale ricorso in via strutturale, e non più temporanea, a Quota 103, comprensiva dell’adeguamento biennale alla speranza di vita che è attualmente “congelato”. La previsione dei tecnici del Mef, contenuta nell’ultimo rapporto sulle tendenze...