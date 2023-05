Pensioni, spesa e nodo risorse: tempi più lunghi per Quota 41 di Marco Rogari









Si allungano i tempi per Quota 41 in versione “secca”. Il Def approvato ieri dal Consiglio dei ministri non lascia spazio a un decollo già dal 2024 della misura cara alla Lega. La spesa pensionistica, stimata attorno ai 350 miliardi nel 2025, e il ridotto spazio fiscale a disposizione del governo, almeno per ora, per mantenere fede agli impegni presi in campagna elettorale sono destinati a rallentare il processo per riformare la previdenza immaginato nelle scorse settimane dallo stesso esecutivo....