Per i salari aiuti da 10,4 miliardi in cerca di rifinanziamento di Valentina Melis

I fondi disponibili per la prossima legge di Bilancio condizionano la possibilità di prorogare le misure adottate nel 2023 per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori









Costano allo Stato 10,4 miliardi le principali misure di sostegno per i salari introdotte nel 2023, anche per tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori, in un contesto di corsa dei prezzi. Anche se l’inflazione negli ultimi mesi sta rallentando, a luglio i dati provvisori dell’Istat registrano ancora un aumento del 6% su base annua.

Cuneo contributivo

L’aiuto più consistente introdotto per i lavoratori (riguarda una platea di 14 milioni di dipendenti) consiste nel potenziamento del taglio del cosiddetto cuneo fiscale...