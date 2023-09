Piano del Governo per rilanciare gli istituti agrari di Cl.T.









Gli istituti agrari intercettano appena l’1,5% dei nuovi iscritti ogni anno, eppure gli studenti che escono da queste scuole hanno un tasso di occupazione tra i più alti dell’intera filiera tecnico-professionale, pari a oltre l’80%. Chi si laurea in una facoltà di agraria ha il 300% in più di possibilità di trovare lavoro, tre offerte durante il corso di studio.

Per questo, e anche per contrastare mismatch e abbandoni scolastici, il governo Meloni, e in particolare il ministro dell’Agricoltura, della...