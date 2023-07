Piccoli coloni e compartecipanti familiari: più elevati i contributi 2023 di Alberto Rozza

Link utili Inps, circolare 60/2023 Circolare

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L'Inps, con la circolare 60/2023, ha reso noto che, per il 2023, l'aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole è pari al 29,79%, di cui 20,95% a carico concedente e 8,84% a carico concessionario. Prosegue infatti quest’anno l'aumento dello 0,20% previsto dal Dlgs 146/1997 diretto a raggiungere l'aliquota complessiva del 32% a cui va aggiunto l'incremento di 0,30 punti percentuali in base all’articolo 1, comma 769, della legge 296/2006.



Per quanto...