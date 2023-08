Più cara la regolarizzazione per debiti contributivi e premi assicurativi di Marcello Mello

Link utili Inps, circolare 71/2023 Circolare

Inail, circolare 37/2023 Circolare

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







A decorrere dal 2 agosto 2023, il datore di lavoro che intende regolarizzare ratealmente i propri debiti contributivi dovrà tener conto che l'interesse di dilazione è pari al tasso del 10,25% annuo. La medesima percentuale si applica per coloro che intendono saldare ratealmente i debiti per premi e accessori dovuti all'Inail.



Contribuzione previdenziale

L'Inps, con la circolare 71/2023, adegua nuovamente la misura degli interessi applicati in caso di differimento del termine di versamento dei contributi...