Inps e Inarcassa disciplinano, tramite convenzione, il trasferimento delle contribuzioni erroneamente versate dall’assicurato. L’articolo 116, comma 20, della legge 388/2000 stabilisce che l’erroneo versamento della contribuzione previdenziale, a un ente pubblico diverso da quello legittimato a riceverla, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. L’ente che ha ricevuto il pagamento non dovuto dovrà provvedere a trasferire le somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare...

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