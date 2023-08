Professioni senza Albo, si lavora ai parametri di Federica Micardi









L’equo compenso per i liberi professionisti è operativo da maggio in base alla legge 49/2023 e ora si sta lavorando per la formazione dei parametri per le professioni senz’albo (legge 4/2013).

Il compito è stato affidato al ministero delle Imprese e del Made in Italy che il 26 giugno ha scritto alle 382 associazioni professionali iscritte all’elenco ministeriale chiedendo - con risposte da fornire entro il 7 luglio - una loro partecipazione attiva alla stesura della norma. In base al decreto in elaborazione...