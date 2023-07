Proroga regime impatriati solo per gli iscritti all’Aire di Antonio Longo









L’esenzione per ulteriori 5 anni del regime impatriati ha come condizione «tassativa» la (precedente) iscrizione all’Aire della persona che rientra in Italia. Il chiarimento arriva dal ministero dell’Economia in risposta al question time 5-001137 di ieri in commissione Finanze della Camera.

In sintesi, il regime fiscale per gli impatriati (articolo 16 del Dlgs 147/2015) si rivolge a chi trasferisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato, non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta...