Ragione giuridica e minimizzazione per trattare i dati personali dei lavoratori di Giulietta Bergamaschi e Ugo Di Stefano









Dalla relazione annuale 2023 del Garante privacy, riferita all’attività svolta nel precedente anno, emergono utili indicazioni operative per i datori di lavoro nella corretta gestione dei dati personali. Il capitolo 13 è infatti dedicato alla protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro, nell’ambito del quale la nuova dimensione relazionale, e non individualista, della privacy fa i conti con i diritti fondamentali dei lavoratori, in un sistema di equilibri messo alla prova dalla digitalizzazione...