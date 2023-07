Rassegna della Cassazione a cura di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

Manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale

Interesse ad impugnare il contratto a termine in ipotesi di dimissioni

Trasferimento di ramo di azienda e autonomia organizzativa e funzionale

Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare

Interposizione illecita e licenziamento da parte del somministratore

MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Cass. Sez. Lav., 3 luglio 2023, n. 18656



Pres. Leone; Rel. Amendola; Ric. F.A.L.; Res. M.F.



DPI – Nozione – Gilet, giubbotto catarifrangente, impermeabile – Inclusione – Mancato lavaggio – Diritto del dipendente al risarcimento del danno – Sussiste



La nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici...