Rateazioni dei debiti non iscritti a ruolo: slitta il termine Inail che scade di sabato di Marcello Mello

L'Inail, con la circolare 30/2023, ha informato che, a decorrere dalla medesima data, anche nel caso in cui le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento cadano di sabato, oltre a quelle che cadono di domenica e nei giorni festivi, sono posticipate al giorno seguente non festivo, in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del Dlgs 241/1997.

