Rdc: ad ogni componente del nucleo 350 euro mensili di Giorgio Pogliotti









I 350 euro mensili del Supporto alla formazione e il lavoro sono riconosciuti per un massimo di 12 mesi (non rinnovabili) ad ogni componente del nucleo familiare, dunque possono essere moltiplicati tra più membri della stessa famiglia che aderiscono a percorsi di attivazione al lavoro. A condizione che il richiedente abbia tra i 18 e i 59 anni, un Isee familiare entro 6mila euro annui, e sia in un nuclei privo dei requisiti per accedere all’Assego di inclusione (senza minori, disabili o almeno sessantenni...