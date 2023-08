Reddito di cittadinanza tagliato a 169mila nuclei di occupabili. Proteste a Napoli di Giorgio Pogliotti









Niente più Reddito di cittadinanza a 169mila nuclei familiari occupabili dal 1° agosto. L’Inps ha inviato il messaggio di sospensione del sussidio perché per le famiglie prive di componenti disabili, minori o over 65 considerate “attivabili al lavoro”, la legge di Bilancio ha fissato il limite di sette mesi di durata del beneficio. Stime non ufficiali parlano di altri 80mila nuclei che perderanno il diritto il mese successivo. Il problema è che lo strumento che dovrà prenderli in carico sarà operativo...