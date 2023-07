Retribuzioni extra soglia negli Ets: necessario passare dall’organo direttivo e di controllo di Carlo Mazzini

Per deliberare la necessità di figure professionali con salari o compensi superiori del 40% rispetto ai livelli dei contratti collettivi, l’ente deve valutare profili oggettivi e soggettivi









Con la conversione del Dl 48/2023 (legge 85/2023, sulla Gazzetta ufficiale 153 del 3 luglio), si aprono nuove opportunità per gli enti del Terzo settore di acquisire o mantenere i soggetti più preparati e qualificati, remunerandoli nella misura giusta.

Gli Ets non possono distribuire gli utili, i fondi, le riserve neppure in

modo indiretto; una presunzione assoluta di distribuzione indiretta di utili è

stata introdotta dal legislatore nel Codice del Terzo settore (articolo 8, comma 3, lettera b, del...