La Corte di cassazione, con l’ordinanza 19032 dell’11 giugno 2026, torna a pronunciarsi sugli effetti della decadenza triennale prevista dall’articolo 47 del Dpr 639/1970, come modificato dall’articolo 38 del Dl 98/2011, in materia di ricalcolo delle prestazioni pensionistiche. I giudici chiariscono che la decadenza non può determinare la perdita definitiva del diritto alla corretta liquidazione della pensione, ma incide esclusivamente sui ratei maturati oltre il triennio precedente la domanda giudiziale...
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