Ricongiunzione tra Inps e casse/enti previdenziali, operativo lo scambio telematico di comunicazioni di Silvano Imbriaci

Link utili Inps, messaggo 2498/2023 Messaggio

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L'Inps ha adottato la deliberazione 56/2023 del 19 aprile con cui è stata approvato lo schema di convenzione-quadro tra istituto e casse/enti previdenziali per lo scambio telematico di informazioni conseguenti all'esercizio della facoltà di ricongiunzione in base alla legge 45/1990. Dopo aver diramato, con il messaggio 1739/2023, le modalità di attuazione delle indicazioni contenute nella deliberazione, l'Inps con il messaggio 2498/2023 avverte di aver reso disponibile alcuni servizi necessari per...