Rinnovata la parte economica del contratto cinematografia di Cristian Callegaro

Le parti sindacali hanno innanzitutto sancito la volontà di pervenire in tempi ragionevoli alla sottoscrizione finale dell’accordo

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







È stato sottoscritto in data 31 maggio 2023 – da A.N.E.C., Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil – il protocollo straordinario di settore per il contratto collettivo nazionale di lavoro esercizio cinematografico e cinema teatrale. Attraverso il protocollo le parti sindacali hanno innanzitutto sancito la volontà di pervenire in tempi ragionevoli alla sottoscrizione finale del c.c.n.l. Con il protocollo straordinario le parti definiscono due strumenti di natura economica.



Una tantum

Ai soli lavoratori...