Rinnovato il Ccnl per i dipendenti delle ambasciate di Cristian Callegaro

Il 6 aprile sono state sottoscritte da ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa e Ceuq, le linee guida per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti di ambasciate, consolati, legazioni, istituti culturali e organismi internazionali in Italia.



L'accordo ha vigenza, sia per la parte normativa sia per quella economica, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.



In materia di trattamento economico...