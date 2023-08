Ripresa dei versamenti per Ischia, le istruzioni dell’Inps di Luca Vichi

In seguito agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia in data 26 novembre 2022 l'Istituto aveva fornito, con la circolare 36 del 3 aprile 2023, le modalità operative da seguire per attivare la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi.

Ora l'Inps, con il messaggio 2854 del 1° agosto 2023, fornisce le istruzioni per il versamento della contribuzione sospesa con riferimento alle diverse Gestioni previdenziali.



Datori di lavoro con dipendenti

Il versamento...