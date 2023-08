Rischio calore: con il Dl 98/2023 il nuovo protocollo per maggiori tutele dei lavoratori di Mario Gallo

Il notevole innalzamento delle temperature che si sta registrando a livello globale sta accrescendo sempre di più anche i rischi sia per la salute della popolazione, sia per le lavoratrici e i lavoratori.

In particolare, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro dopo la Nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) del 13 luglio 2023, prot. n. 5056, con la quale ha diramato una serie d'istruzioni operative alle proprie strutture periferiche, ecco che con il Dl 28 luglio 2023, n. 98, è stato varato...