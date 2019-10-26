23 luglioGeneralità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annui
AdempimentiObbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale
SoggettiGeneralità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annui
IndicazioniAl committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate
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