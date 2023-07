Salario minimo, è muro contro muro di Giorgio Pogliotti









Sull’introduzione del salario minimo legale è muro contro muro tra maggioranza e opposizione in commissione Lavoro alla Camera. In vista del 28 luglio, quando è stata calendarizzata in Aula la discussione, la maggioranza ha presentato un emendamento soppressivo della proposta presentata da tutti i partiti della minoranza (tranne Iv). Dopo che nella mattinata del 18 luglio sono intervenuti diversi deputati di minoranza, con l’obiettivo di allungare i tempi del voto dell’emendamento della maggioranza...