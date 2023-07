Salario minimo legale, slitta a martedi il voto alla Camera di Giorgio Pogliotti









Slitta a martedì 25 luglio il voto della commissione Lavoro della Camera sugli emendamenti alla proposta di legge presentata unitariamente dall’opposizione (esclusa Iv) che introduce il salario minimo legale anche in Italia. Dopo un braccio di ferro tra i due schieramenti proseguito anche nella giornata di oggi, dopo che in commissione gli stessi leader dell’opposizione sono intervenuti con l’obiettivo di cercare di posticipare il voto, è stata espressa soddisfazione da parte della minoranza per ...