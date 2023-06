Smart working per i fragili Pa e disabilità, è caccia alle risorse di Marco Mobili e Claudio Tucci









È caccia a un centinaio di milioni di euro per sbloccare la partita degli ultimi emendamenti in ballo al decreto Lavoro in commissione Affari sociali del Senato. Tre soprattutto sono le questioni più spinose che vedono al lavoro da giorni i tecnici del governo e i parlamentari della maggioranza. La prima, come anticipato su queste pagine (Il Sole 24 Ore di sabato 10 giugno), è l’estensione dell’Assegno d’inclusione ai componenti svantaggiati inseriti in programmi di cura e assistenza (certificati...