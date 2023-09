Somministazione, diritti sindacali esercitati in base a due contratti di Giuseppe Bulgarini d’Elci

In via principale vale quanto indicato nel Ccnl applicato dall’agenzia per il lavoro, durante le missioni si tiene conto anche del contratto adottato dall’azienda utilizzatrice









Per l’esercizio dei diritti sindacali i lavoratori somministrati fanno riferimento in prima istanza alla disciplina del Ccnl applicato dall’agenzia del lavoro da cui sono assunti, cui si affianca, per il periodo della missione, la disciplina del Ccnl proprio dell’impresa utilizzatrice presso la quale sono chiamati a rendere la prestazione.

Il contratto collettivo dell’agenzia di somministrazione trova applicazione in via generale, in quanto il rapporto di lavoro del somministrato è incardinato alle...