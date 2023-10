Sostegno economico ai familiari degli studenti deceduti di M.Pri.

Un assegno di 200mila euro per infortuni durante le attività formative. Domanda all’Inail, che erogherà l’importo entro 30 giorni dall’accertamento

Ammonta a 200mila euro il sostegno economico che verrà erogato ai familiari di studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative e l’alternanza scuola lavoro, esclusi gli infortuni in itinere. Lo ha stabilito il decreto interministeriale Lavoro-Istruzione-Università del 25 settembre 2023, ora ammesso alla registrazione della Corte dei conti e che, successivamente, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento definisce requisiti e modalità di accesso al Fondo appositamente costituito presso il ministero del Lavoro dall’articolo 17 del decreto legge 48/2023, con una dotazione di 10 milioni di euro per i decessi dal 2018 al 2023 e di 2 milioni di euro annui dal 2024.

Il sostegno economico è destinato ai familiari di studenti di scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, privati e pubblici, incluse le strutture formative per percorsi di istruzione e formazione professionale e le università.

Per familiari si intendono il coniuge, anche se separato e i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi; in mancanza di tali persone spetta ai genitori, anche adottanti, e a fratelli e sorelle; in ulteriore ipotesi, agli ascendenti di secondo grado. Se ci sono più aventi diritto, l’importo viene diviso in parti uguali.

Il sostegno verrà erogato a fronte di domanda presentata dagli interessati all’Inail, inizialmente tramite Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno utilizzando i moduli allegati al decreto e, quando sarà attivata, tramite modalità telematica.

La richiesta dovrà essere inoltrata entro 90 giorni dal decesso e l’importo verrà erogato entro 30 giorni dall’accertamento dei fatti. Per i decessi avvenuti prima dell’entrata in vigore del decreto interministeriale, la domanda andrà presentata entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta Ufficiale.

L’importo verrà erogato dall’Inail, non è soggetto a rivalsa e non limita il risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.

Non è soggetto a tassazione ed è cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto sempre dall’Inail agli assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Quest’ultima copertura è stata estesa, per l’anno scolastico e quello accademico 2023-24, al comparto scolastico dall’articolo 18 del Dl 48/2023.