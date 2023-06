Sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale Ormeggiatori e barcaioli di Paola Sanna

In data 31 maggio 2023 tra Angopi, Legacoop, Confcooperative, Filt – Cgil, Fit – Cisl e Uiltrasporti è stato sottoscritto il nuovo verbale di accordo per il ccnl ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

Il presente contratto decorre dal 1° luglio 2022 e scade il 30 giugno 2025 sia per la parte normativa, sia per la parte economica.



Lavoro supplementare e lavoro straordinario

Viene integrato l'articolo 11, prevedendo il riconoscimento della maggiorazione della quota oraria per le ore lavorate...