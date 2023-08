Sottoscritta l’Ipotesi di Ccnl 2019-2021 per il personale del ruolo della ricerca sanitaria di Cristian Callegaro

Firmata il 19 luglio da Aran e organizzazioni sindacali l’ipotesi di accordo per il personale del comparto Sanità, sezione del personale di ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria

È stata sottoscritta in data 19 luglio 2023 – da Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali di settore – l'ipotesi di accordo del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Sanità, sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria per il triennio 2019-2021.

La firma dell'ipotesi contrattuale rappresenta un importante risultato...