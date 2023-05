Stato di emergenza per intervento all’estero prorogato al 31 dicembre di Antonio Carlo Scacco

Link utili Legge 46/2023 di conversione del Dl 16/2023 Legge

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero fino al 31 dicembre del corrente anno in conseguenza degli accadimenti in atto in Ucraina. È la principale novità contenuta nella legge di conversione 46/2023 (in Gazzetta Ufficiale 99 del 28 aprile) del decreto legge 16/2023 che aveva introdotto disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina.

Lo stato di emergenza era stato inizialmente dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del febbraio ...