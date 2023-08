Stipendi, salgono i budget per gli aumenti del 2024 di Cristina Casadei









Nella to do list delle direzioni delle risorse umane delle grandi imprese, trovare soluzioni alla questione salariale continua a rimanere ai primi posti. A dirlo sono i ritocchi dei budget per gli aumenti, ma anche gli interventi mirati che vengono fatti da oltre un terzo delle organizzazioni e che sono pensati, insieme ad altri strumenti, in ottica di employer branding. Come può essere il bonus retention, che sta iniziando a diffondersi sempre di più.

Le stime per il 2024

Nel 2024 le buste paga continueranno ad...