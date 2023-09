Supporto formazione e lavoro, tempi rapidi per il sussidio di Gianni Bocchieri

Link utili Inps, circolare 77/2023 Circolare

Lavoro, cinque tappe per ottenere il Supporto per la formazione e il lavoro









Velocizzata la procedura di accesso alla nuova misura del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), sostitutiva del Reddito di cittadinanza dal 1° settembre prossimo per i suoi ex beneficiari attivabili nel mercato del lavoro. Confermato che l’erogazione del sussidio di 350 euro mensili per massimo 12 mesi verrà effettuata dall’Inps solo dopo la sua verifica della partecipazione a politiche attive del lavoro comunque denominate. Chiarito che l’importo mensile del sussidio non è frazionabile nel...