Tredicesime, premi, acconti: riforma fiscale al primo voto di Marco Mobili, Giovanni Parente e Gianni Trovati









La riforma fiscale punterà a tagliare le tasse su tredicesime, straordinari e premi di produttività. Spingerà per rateizzare gli acconti di novembre delle partite Iva, cassa permettendo. E, più timidamente, chiederà al Governo di «valutare l’eventuale e progressivo superamento» del superbollo sulle auto diesel di grossa cilindrata, a patto però di trovare entrate sostitutive per evitare «nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La commissione Finanze della Camera ha completato ieri la propria...