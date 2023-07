Turismo, più chiarimenti per il nuovo trattamento integrativo speciale di Alice Chinnici

La misura è introdotta dal nuovo articolo 39-bis del decreto Lavoro









Con l'intento di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel comparto turistico, ricettivo e termale il nuovo articolo 39-bis del decreto Lavoro, introdotto in sede di conversione dalla legge 85/2023, prevede il riconoscimento – in favore dei lavoratori che operano nei suddetti settori - di un trattamento integrativo speciale pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro...