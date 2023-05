Tutele Inail estese a 11 milioni tra alunni, docenti e domestici di Claudio Tucci









Tris di interventi sulla sicurezza, contenuti nella bozza del decreto Lavoro, per un totale di quasi 11 milioni di soggetti. I primi due riguardano la scuola. Con una norma si conferma l’impegno assunto dal governo nei mesi scorsi, e si crea un fondo per l’indennizzo dell’infortunio mortale durante lo svolgimento delle attività formative. Ad annunciarlo era stato il ministro del Lavoro, Marina Calderone. La dotazione finanziaria del Fondo per il 2023 sarà di 10 milioni, così da poter rispondere alle...