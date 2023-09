Tutti i passaggi per ottenere i 350 euro per 12 mesi di Gianni Bocchieri









Scatterà domani il primo banco di prova della nuova misura di politica attiva del lavoro, quando 120/130mila ex percettori del Rdc considerati occupabili potranno richiedere il nuovo Supporto alla formazione e al lavoro (Sfl) e ricevere il sussidio mensile di 350 euro per massimo per 12 mesi solo in caso di loro partecipazione a una misura di politica attiva, comprensiva di percorsi di formazione.

Il primo passo è la domanda da fare telematicamente sul sito dell’Inps. In alternativa, il Sfl può essere...