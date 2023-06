Una tantum autonomi e professionisti, domande entro il 30 settembre di Claudio Tucci









Da ieri e fino al 30 settembre è operativa anche l’indennità “una tantum” fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi e professionisti danneggiati dagli eventi alluvionali di maggio. La platea di questo intervento è stimata in circa 100mila soggetti ed è coperta con 253,6 milioni.

L’indennità è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto, a condizione che, alla data del 1° maggio, i richiedenti risiedessero o fossero domiciliati in uno dei comuni alluvionati oppure operassero in questi ...