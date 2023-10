di Gianfranco Nobis









La domanda Un medico che applica ccnl studi professionali Consilp ha studi in più provincie in cui si reca senza un preciso ordine. Come deve inquadrare i segretari di ciascuno studio, considerando che lavorano per 2 giorni mobili a settimana (es. 3 o 6 ore) per un massimo di 30 settimane all’anno? Dovrà corrispondere una maggiorazione per gli spostamenti di giorni e settimane di lavoro? Come gestire i vari istituti (ferie, malattie..)?

In linea generale, ai sensi del comma 2 articolo 5 del D.lgs.81/2015 “Nel contratto di lavoro a tempo parziale e’ contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno” . in deroga a tale principio, il medesimo Decreto, al comma 4 dell’articolo 6, delega alla contrattazione collettiva la pattuizione di clausole elastiche che disciplinino eventuali variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa , anche ricorrendo ad un aumento temporaneo della durata della prestazione.

L’articolo 40 del CCNL Studi Professionali Consilp (H442), provvede a definire le clausole flessibili o elastiche applicabili al rapporto di lavoro part-time, stabilendo che “I contratti di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà di prevedere clausole flessibili, in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa e che, limitatamente al part-time verticale o misto, possono essere altresì previste le clausole elastiche, relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa” .

Nel definire ciò viene previsto che il datore di lavoro possa variare la collocazione temporale dalla prestazione con preavviso minimo di tre giorni, riconoscendo al lavoratore, per tali ore, una maggiorazione della retribuzione pari al 10%. Eventuali ore in eccedenza per effetto di clausole elastiche, comporterebbero invece il riconoscimento per tali ore del trattamento per lavoro supplementare.

Occorre per altro rilevare tali clausole possono essere apposte solo con il consenso del lavoratore, rilevabile con atto scritto.

Rispetto al quesito posto, il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, potrà prevedere un’articolazione oraria ordinaria a cui aggiungere una clausola elastica annuale ( in relazione ai giorni mobili a settimana) da esercitare con un preavviso minimo di 3 giorni, riconoscendo per le ore prestate in flessibilità la maggiorazione del 10%.

La gestione degli istituti seguirà le previsioni di legge e contrattuali, le quali, prevedono che il trattamento economico e normativo sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.