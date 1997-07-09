16 settembreGeneralità dei contribuenti
AdempimentiVersamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi INPS dovuti dai datori di lavoro; - contributi gestione separata INPS a carico committenti per collaborazioni associazione in partecipazione; - contributi alla gestione separata lavoratori autonomi occasionali; - contributi Gestione ex Enpals; - rata mensile dei contributi pescatori autonomi; contributi operai agricoli per il 1° trimestre 2026 - seconda rata dei contributi agricoli autonomi; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA
SoggettiGeneralità dei contribuenti
IndicazioniTitolari di partita IVA con F24 telematico tramite:- modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking)- tramite intermediari abilitati EntratelPer i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure- Uffici postali abilitati- concessionario della riscossionemediante modello F24.Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati
Riferimenti
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 18 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 19 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 23 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 24 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 25 DLgs del 23-03-1998, n. 56 - Articolo 1 INPS, CIR del 08-04-1998, n. 79 INPS, CIR del 18-12-1998, n. 259 Agenzia Entrate, PRV del 23-10-2007 - Articolo 1 DL del 04-07-2006, n. 223 - Articolo 37 L del 04-08-2006, n. 248 - Articolo 1 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 17
Riproduzione riservata Ⓒ