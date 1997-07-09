16 luglioGeneralità dei contribuenti
AdempimentiVersamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS; - contributi dovuti dai committenti per collaborazioni coordinate e associazione in partecipazione; - contributi di giugno 2026, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali; - contributi INPS settore spettacolo; - prima rata dei contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi; - rata mensile dei contributi dovuti dai pescatori autonomi; - rata della contribuzione atipica dovuta nei confronti dei dirigenti ex Inpdai- addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA
SoggettiGeneralità dei contribuenti
IndicazioniTitolari di partita IVA con F24 telematico tramite:- modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking)- tramite intermediari abilitati EntratelPer i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure- Uffici postali abilitati- concessionario della riscossionemediante modello F24.Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.
Riferimenti
DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 18 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 19 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 23 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 24 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 25 DLgs del 23-03-1998, n. 56 - Articolo 1 INPS, CIR del 08-04-1998, n. 79 INPS, CIR del 18-12-1998, n. 259 Agenzia Entrate, PRV del 23-10-2007 - Articolo 1 DL del 04-07-2006, n. 223 - Articolo 37 L del 04-08-2006, n. 248 - Articolo 1 DLgs del 09-07-1997, n. 241 - Articolo 17
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