Verso il rinnovo l’integrativo dei rider di Just Eat

Inizieranno nei prossimi mesi gli incontri tra Just Eat Takeaway.com e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti per il rinnovo dell’accordo integrativo aziendale del marzo 2021 applicato ai riders che lavorano per la società del Gruppo Just Eat con contratto di lavoro subordinato. Una scelta, questa, operata in seguito anche da Mymenu, azienda del Gruppo Pellegrini, e dal Consorzio nazionale Snafat, con sede a Genova, che riunisce diverse imprese operanti nel settore privato e pubblico per offrire servizi anche attraverso piattaforme digitali.

Il contratto integrativo era finalizzato all’inserimento dei riders nel contesto normativo e organizzativo del Ccnl Logistica, trasporto, merci e spedizione, lo stesso che l’Ispettorato del lavoro prima, e il Tribunale di Milano poi, ha ritenuto applicabile anche ai riders etero-organizzati di Deliveroo e Uber nelle sentenze 3237/23 e 3239/23 pubblicate la scorsa settimana (si veda il Sole 24 Ore di martedì scorso). Nei 25 articoli del contratto si va dalla pianificazione dei turni alla definizione di inizio e fine dell’attività lavorativa, dalle indennità aggiuntive ai premi di valorizzazione, dalla banca ore alle tutela della salute e sicurezza.

L’accordo prevedeva un periodo cuscinetto in base al quale, sino alla maturazione di un’anzianità lavorativa della durata complessiva di due anni, calcolati sommando periodi di lavoro anche non consecutivi, la retribuzione oraria dei riders veniva fissata in 8,75 euro lordi, oltre 0,60 euro a titolo di accantonamento del Tfr e 0,50 euro come premio medio di valorizzazione, più le indennità aggiuntive e il rimborso chilometrico e forfetario. Al termine del biennio ai lavoratori è stato poi riconosciuta la retribuzione integrale del Ccnl logistica ai livelli I ed L a seconda del mezzo di trasporto utilizzato.

«La scelta di un modello contrattale che riteniamo più etico - precisa il responsabile del business delivery di Just Eat in Italia, Davide Bertarini – sul fronte degli oneri economici e gestionali è impegnativa ed è stata compiuta sulla falsariga del modus operandi del nostro gruppo anche a livello internazionale, salvi i casi in cui ci si confronti con contesti più tolleranti verso forme contrattuali diverse, come ad esempio nel Regno Unito».

La società può contare su circa 2.500 riders, in gran parte a part-time, mentre non trovano applicazioni i contratti di somministrazione, né il lavoro intermittente, pur previsti dall’accordo di secondo livello. «La media ore settimanale attuale per lavoratore – sottolinea ancora Bertarini - è di circa 20, destinata a crescere, ed è in continuo aumento la permanenza media dei riders nella nostra flotta, ora di circa 16 mesi, contro una media precedente di 6-7 mesi».

Il monte ore dei riders, che possono svolgere altra attività di lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato fuori dall’orario di lavoro con preventiva comunicazione scritta alla società, è stato incrementato allargando anche il loro perimetro operativo. «In particole – dice Danilo Morini della Filt Cgil nazionale - abbiamo fatto un accordo per allargare le tipologie di trasporto al retail di piccole dimensioni, a cui i riders possono aderire su base volontaria per essere impiegati oltre le 30 ore settimanali”.