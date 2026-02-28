28 febbraioMETALMECCANICI (PICCOLA INDUSTRIA) - CONFAPI
IstitutoWelfare
Riferimenti
ACC del 17-01-2025 ACCR del 26-05-2021 - Articolo 52 CCNL del 26-05-2021 - Articolo 52 - Capitolo Sesto - Retribuzione ed altri istituti economici
Adempimento
Unionmeccanica Confapi, preso atto della dichiarazione comune sottoscritta in data 17 gennaio 2025, nelle more del rinnovo del CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti sottoscritto in data 26 maggio 2021, conferma il regime di ultrattivit&agrave; in essere e la conseguente messa a disposizione entro il mese di febbraio 2026, degli strumenti di welfare del valore di &euro; 200,00 rispettando le condizioni disciplinate all&rsquo;art. 52 del CCNL.
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