28 febbraioMETALMECCANICI (PICCOLA INDUSTRIA) - CONFAPI
IstitutoWelfare
Riferimenti
Adempimento
Unionmeccanica Confapi, preso atto della dichiarazione comune sottoscritta in data 17 gennaio 2025, nelle more del rinnovo del CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti sottoscritto in data 26 maggio 2021, conferma il regime di ultrattività in essere e la conseguente messa a disposizione entro il mese di febbraio 2026, degli strumenti di welfare del valore di € 200,00 rispettando le condizioni disciplinate all’art. 52 del CCNL.
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