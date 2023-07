Welfare aziendale per i genitori: l’aiuto riguarda il 36% dei lavoratori di Michela Finizio, Valentina Melis e Serena Uccello

Link utili Fringe benefit in testa ai beni fruiti dai dipendenti nel 2022

Sono 5,8 milioni gli addetti del settore privato con figli a carico che potrebbero beneficiare della non imponibilità delle erogazioni fino a 3mila euro disposta dal decreto Lavoro per l’anno 2023









È una platea potenziale di 5,8 milioni di lavoratori, il 35,8% dei dipendenti del privato, a poter essere coinvolta dall’agevolazione sui fringe benefit per i genitori introdotta dal decreto Lavoro, appena convertito in legge.

In particolare, i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro ai dipendenti e i rimborsi erogati per il pagamento delle bollette dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas saranno esenti da imposizione fiscale e contributiva fino a 3mila euro, per il 2023, purché...