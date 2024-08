A giugno riparte il mercato del lavoro: +25mila occupati

Dopo la frenata di maggio, a giugno il mercato del lavoro riprende a correre: si contano 25mila occupati in più rispetto al mese precedente, in particolare crescono i dipendenti permanenti (+39mila) e gli indipendenti (+44mila), mentre calano quelli a termine (-58mila). Positivo anche il confronto tendenziale con giugno 2023, che segna 337mila occupati in più: quelli permanenti in un anno crescono di 465mila unità, quelli a termine diminuiscono di 249mila unità, gli indipendenti salgono di 121mila...

