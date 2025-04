Abuso di permessi 104, legittimo il licenziamento per giusta causa

Il lavoratore che fruisce di permessi ex articolo 33 della legge 104/1992 non per prestare assistenza al familiare disabile ma per svolgere attività personali compie un abuso di diritto lesivo della buona fede contrattuale e tale condotta costituisce comportamento idoneo a integrare la giusta causa di licenziamento.

Questo il principio ribadito anche recentemente dal Tribunale di Benevento con una sentenza del 24 marzo 2025.

Il caso portato all’attenzione del Giudice riguardava un lavoratore che, dopo...