Acconto dell’imposta sul Tfr entro il 16 dicembre
L’importo, che può essere calcolato con due modalità, è dovuto sulla rivalutazione delle somme accantonate a fine 2024
Il Tfr chiama le aziende alla cassa prima delle festività natalizie: entro il 16 dicembre, infatti, è dovuto l’acconto dell’imposta sostitutiva dell’Irpef sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2024. Il cerchio sarà chiuso il 16 febbraio 2026, quando gli stessi sostituti d’imposta saranno chiamati a calcolare e versare il saldo, sulla base delle rivalutazioni effettive rilevate a consuntivo, dopo che l’Istat avrà pubblicato il relativo indice annuo di rivalutazione...