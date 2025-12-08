Acconto dell’imposta sul Tfr entro il 16 dicembre

Il Tfr chiama le aziende alla cassa prima delle festività natalizie: entro il 16 dicembre, infatti, è dovuto l’acconto dell’imposta sostitutiva dell’Irpef sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2024. Il cerchio sarà chiuso il 16 febbraio 2026, quando gli stessi sostituti d’imposta saranno chiamati a calcolare e versare il saldo, sulla base delle rivalutazioni effettive rilevate a consuntivo, dopo che l’Istat avrà pubblicato il relativo indice annuo di rivalutazione...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi